به گزارش خبرنگار مهر،حامد کیخسروی ظهر شنبه در جلسه تخصصی هم‌اندیشی و تبادل نظر در خصوص پیشبرد نهضت ملی مسکن شهری اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، مستقیماً تحت تأثیر واریزی‌های مردمی و تخصیص به‌موقع وام‌های بانکی بوده است که این امر نشان‌دهنده مشارکت گسترده شهروندان و حمایت‌های مالی بانک‌هاست و پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن ملی اردبیل تکمیل می شود .

وی با تأکید بر اهمیت رفع موانع اجرایی، افزود: یکی از محورهای اصلی، مشکلات فاضلاب در پروژه‌های مسکن ملی شهرستان نمین است که با تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، قرار است اقدامات فوری برای حل این چالش زیرساختی انجام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل همچنین بر لزوم تسریع در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و پرداخت‌های معوق شهرستانی تأکید کرد و گفت: تبادل نظر گسترده‌ای در خصوص رفع موانع اداری و فنی پروژه‌های شهرستانی انجام شد تا هیچ متقاضی‌ای به دلیل کندی فرآیندها دچار مشکل نشود.