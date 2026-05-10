علی حسین احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تدابیر اتخاذشده در امور اراضی کشور و فرماندهی یگان حفاظت اراضی، بیستم هر ماه این طرح در یکی از استان‌های بحرانی اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از آن، شناسایی تغییرات غیرمجاز کاربری، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، اجرای احکام معوقه و جاری، و برخورد قاطع با بنگاه‌های متخلف و زمین‌خواران است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بر اساس تدابیر اتخاذشده، طرح حکاک امروز، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شهرستان اردبیل به‌عنوان پایلوت اجرا شد تا متخلفان و زمین‌خواران بدانند در زمینه حفظ کاربری اراضی، کوچک‌ترین مماشاتی با آنان صورت نخواهد گرفت.

احدی عالی افزود: ازشهروندان عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه زمین‌خواری، تخریب اراضی کشاورزی یا تغییر غیرمجاز کاربری، مراتب را به سامانه ۱۳۱ اطلاع‌دهند که در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت غذایی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی گفت: حفاظت از خاک، سرمایه ملی و نماد استقلال کشور است. به فرموده رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای، رضوان‌الله تعالی علیه،خاک از آب مهم‌تر است؛ چرا که آب را می‌توان به نحوی تولید کرد، ولی خاک قابل بازگشت نیست. در این مسیر، عزم ملی و حمایت همه دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط ضروری است.

گفتنی است امروز و همزمان با برگزاری این مانور، کلیه دستگاه‌های ذی‌مدخل در امور زمین با حضور در محل سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با به‌کارگیری تمام امکانات و نیروی انسانی، در اجرای ویژه این طرح و نمایش اقتدار در حفظ کاربری اراضی مشارکت فعال داشتند.