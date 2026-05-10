به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدی سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی در آیین معارفه سرپرست سازمان بر اهمیت عدالت آموزشی، توسعه سواد عمومی و حرکت سازمان به سمت سواد نوین و کاربردی تأکید کرد.

سعیدی از خدمات ارزشمند و مجاهدت‌های فولادوند و همکاران سازمان نهضت سوادآموزی تقدیر و تشکر کرد و تلاش‌های آنان را در جهت اصلاح فرایندها، ساختارها و نظام تصمیم‌گیری سازمان ستود.

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی این نهاد را یادگار حضرت امام (ره) و سازمانی خدمتگرا برای توسعه عدالت آموزشی و یادگیری معرفی کرد و افزود: نهضت سوادآموزی در حافظه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با خدمت صادقانه، ارتقای عدالت آموزشی و تقویت مشارکت اجتماعی شناخته می‌شود.

وی گفت: این سازمان نقش ماندگاری در آموزش خواندن، نوشتن و حساب برای گروه های محروم داشته و اکنون افقی نوین را دنبال می کند؛ افقی که سواد را به قدرت فهم، تشخیص، انتخاب و حل مسئله در زندگی فردی و اجتماعی توسعه می دهد.

سعیدی با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأکید کرد: بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی وظیفه ای جدی است که سه هدف اصلی را دنبال می کند: ریشه کنی بی سوادی مطلق، توسعه و تعمیق سواد و ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم نوین از جمله سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال، سواد مالی و مهارت های فردی و اجتماعی‌ از جمله آنها هستند.

وی تصریح کرد: در افق جدید نهضت سوادآموزی باید مسیر خود را در جهت آموزش های کاربردی و توسعه توانمندی‌های انسانی به گونه‌ای تعریف کند که بتواند حضوری مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی مردم ایجاد کند.

در پایان سعیدی با سپاس از همراهی همکاران و با اشاره به عنایت حضرت ثامن‌الائمه بر استمرار حرکت سازمان به سمت عدالت آموزشی و توسعه سواد نوین تأکید کرد و این مسیر را رسالتی مقدس برای همه اعضای سازمان دانست.