۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

برگزاری دوره «تولیدات رسانه‌ای در جنگ» در قزوین 

قزوین- دوره «تولیدات رسانه‌ای در جنگ» در قزوین با محوریت جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره «تولیدات رسانه‌ای در جنگ» با هدف ارتقای کیفیت آثار رسانه‌ای و آموزش عملی علاقه‌مندان به حوزه روایت‌گری و تولید محتوا در عمارت هنر قزوین برگزار شد.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با اصول و مبانی اولیه تولید محتوا آشنا شدند و آموزش‌هایی در زمینه ایده‌پردازی و روایت، اصول تصویربرداری، مبانی تدوین و شیوه‌های تولید محتوای اثرگذار دریافت کردند. بخش قابل توجهی از برنامه به تمرین‌های عملی اختصاص داشت تا هنرجویان بتوانند آموخته‌های خود را در قالب تولیدات واقعی به کار گیرند.

این دوره با حضور ۱۰ شرکت‌کننده برگزار شد و در پایان، چهار اثر رسانه‌ای در قالب‌های «وکس‌پاپ» و «دوربین مخفی» توسط شرکت‌کنندگان تولید شد که حاصل فعالیت‌های عملی آنان در طول دوره بود.

تولیدات این دوره با محوریت «جنگ تحمیلی سوم» شکل گرفت و شرکت‌کنندگان در قالب آثار خود به موضوعات و مسائل روز مرتبط با این موضوع پرداختند.

