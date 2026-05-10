۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

عیادت سرپرست حجاج ایرانی از زائران بستری در بیمارستان مدینه

 نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با حضور در یکی از بیمارستان‌های مدینه منوره از زائران ایرانی بستری عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ،در این بازدید، سرپرست حجاج ایرانی ضمن گفت‌وگو با زائران و اطلاع از روند درمان آنان، برای بهبودی و سلامتی کامل بیماران دعا کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب همچنین با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان و نیروهای هلال احمر، در جریان فعالیت‌ها و خدمات مرکز پزشکی حج و زیارت و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مدینه قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب با رئیس بیمارستان مدینه دیدار و گفت‌وگو کرد و از همکاری و همراهی کادر درمانی این بیمارستان در ارائه خدمات به زائران ایرانی قدردانی کرد.

