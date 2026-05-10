۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

زاهدان رکورددار گرم ترین مرکز استان در کشور شد

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: شهر زاهدان با ثبت دمای ۳۹ درجه سلسیوس، گرم‌ترین مرکز استان کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: بعد از ظهر امروز ایستگاه تازه‌تأسیس کهورک با ثبت دمای ۴۶.۵ درجه سلسیوس به عنوان گرم‌ترین نقطه کشور شناخته شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در همین روز شهر زاهدان نیز با ثبت دمای ۳۹ درجه سلسیوس، گرم‌ترین مرکز استان کشور بود.

وی تصریح کرد: در مجموع ۲۳ ایستگاه هواشناسی در سطح استان دمای بالاتر از ۴۰ درجه سلسیوس را ثبت کردند.

حیدری بیان کرد: پس از کهورک، ایستگاه دلگان با ثبت دمای ۴۵ درجه سلسیوس در رده بعدی گرم‌ترین نقاط کشور قرار گرفت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت ایستگاه کهورک بیان کرد: ایستگاه تمام‌خودکار کهورک در دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۴ افتتاح شد و به دلیل قرار گرفتن در ورودی کویر لوت و مجاورت با منطقه شورگز، از نظر پایش شرایط جوی منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.

