رکورد گرایش به اسلام در مالزی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای مذهبی اسلامی ایالت سلانگور مالزی اعلام کرد که گرایش به اسلام در این ایالت در سال ۲۰۲۵ میلادی رکورد سال‌های قبل را شکست.

«صالح‌الدین سعیدین» گفت که تعداد تازه مسلمانان در ایالت سلانگور مالزی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

به گفته رئیس شورای مذهبی اسلامی، ایالت سلانگور مالی در سال ۲۰۲۵ میلادی شاهد گرایش یک هزار و ۶۷۵ نفر به دین مبین اسلام بود.

وی در این باره گفت: ۷۷۲ نفر یا ۸۲.۱ درصد از کل افرادی که در سال ۲۰۲۵ میلادی به دین اسلام گرویده‌اند از طریق مراکز مدیریت تغییر دین از جمله مساجد و سازمان‌های غیردولتی اسلامی و بقیه هم از طریق دفتر مرکزی و دفاتر مذهبی اسلامی منطقه‌ای برای این کار ثبت نام کرده‌اند.

«صالح‌الدین سعیدین» خاطرنشان کرد که مبلغی معادل ۹۴ هزار رینگیت مالزی برای قدردانی از این سازمان‌ها به آنها اهدا خواهد شد.

رئیس شورای مذهبی اسلامی ایالت سلانگور مالزی همچنین تصریح کرد که بودجه زکات در سال گذشته میلادی به ۴۱ نهاد برای تسهیل برنامه گرایش به اسلام تخصیص داده شد.

وی افزود: این مراکز افرادی را که می‌خواهند به اسلام گرایش پیدا کنند را مورد مشاوره قرار می‌دهند تا آنها تصمیم خود برای مسلمان شدن را با آگاهی و آرامش کامل عملی کنند.