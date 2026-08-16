به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کمآبی استان کرمانشاه، با اشاره به پیشبینی بارشهای مناسب پاییزی، بر ضرورت برنامهریزی برای بهرهگیری از این ظرفیت تأکید کرد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه اظهار کرد: با وجود بارشهای مناسب در فصل بهار، برخی مناطق استان از جمله دشتهای شرقی همچنان با تنش آبی مواجه هستند و در بخشهایی شاهد خشک شدن بستر رودخانهها بودهایم.
وی افزود: بخشی از ظرفیت مخزن سد گاوشان که از منابع اصلی تأمین آب شرب شهر کرمانشاه محسوب میشود نیز در سال بارشی گذشته تکمیل نشد و از این رو باید برای بهرهگیری حداکثری از بارشهای پیشرو برنامهریزی کرد.
نجفی با اشاره به پیشبینی کارشناسان هواشناسی برای آغاز بارشهای پاییزی از مهرماه، گفت: در صورت تحقق این پیشبینیها، استان در سال بارشی مناسبی قرار خواهد گرفت و این بارشها میتواند فرصت خوبی برای ذخیرهسازی آب در پشت سدها و تغذیه آبخوانها و دشتهای دارای تنش آبی باشد.
وی بر ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری برای مدیریت روانآبها و سیلابهای احتمالی تأکید کرد و گفت: احداث بندآبها در دامنهها، بالادست چشمهها و سرابها و بستر رودخانههای فصلی میتواند نقش مؤثری در کنترل روانآب و تقویت منابع آب زیرزمینی داشته باشد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: طی سالهای گذشته سازههای نگهداری آب در مسیر رودخانههای فصلی و دامنهها احداث شده و توسعه این بندها باید همچنان در دستور کار دستگاههای متولی قرار گیرد.
نجفی همچنین بر آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با سیلابهای احتمالی تأکید کرد و افزود: شرکت آب منطقهای، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی یکدیگر نسبت به لایروبی مسیرها و کانالها و رفع انسداد نقاط بحرانی مسیر جریان آبهای سطحی اقدام کنند.
در ادامه این نشست، گزارشی از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در زمینه تأمین مالی طرحهای کشاورزی در اراضی شیبدار یکی از مناطق روستایی استان ارائه شد و روند پیشرفت اقدامات طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب در سال جاری نیز مورد بررسی قرار گرفت.
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