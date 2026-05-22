ویلای متعلق به یک مقام محلی در شهریار به دستور دادستان تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، در جمع خبرنگاران، از تخریب یک ویلای متعلق به یکی از مقامات محلی شهریار به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار، در این رابطه اظهار کرد: پیرو تذکرات قبلی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، یک واحد ویلایی منتسب به یکی از مقامات محلی که با تغییر کاربری غیرمجاز ساخته شده بود، تخریب شد.

وی افزود: مبارزه بی امان با تغییر کاربری و هرگونه تعرض به بیت المال از مهم ترین تکالیف مرجع قضایی است و این روند، بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، با قاطعیت تمام در این دادسرا دنبال می شود.

شایان ذکر است؛ برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغ ها بدون هرگونه ملاحظه ای در دستور کار دستگاه قضایی شهریار قرار دارد.

