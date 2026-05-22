  1. استانها
  2. تهران
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

ویلای متعلق به یک مقام محلی در شهریار به دستور دادستان تخریب شد

ویلای متعلق به یک مقام محلی در شهریار به دستور دادستان تخریب شد

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تخریب یک ویلای متعلق به یکی از مقامات محلی به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، در جمع خبرنگاران، از تخریب یک ویلای متعلق به یکی از مقامات محلی شهریار به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار، در این رابطه اظهار کرد: پیرو تذکرات قبلی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، یک واحد ویلایی منتسب به یکی از مقامات محلی که با تغییر کاربری غیرمجاز ساخته شده بود، تخریب شد.

وی افزود: مبارزه بی امان با تغییر کاربری و هرگونه تعرض به بیت المال از مهم ترین تکالیف مرجع قضایی است و این روند، بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، با قاطعیت تمام در این دادسرا دنبال می شود.

شایان ذکر است؛ برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغ ها بدون هرگونه ملاحظه ای در دستور کار دستگاه قضایی شهریار قرار دارد.

*عکس تزئینی می باشد.

کد مطلب 6837466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها