رفع تصرف بیش از ۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: با اجرای حکم قضایی، سه هزار و ۶۵۳ متر مربع از اراضی ملی تصرف‌شده در منطقه حفاظت‌شده دنا رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ یکی از ساکنان روستاهای حاشیه منطقه حفاظت‌شده دنا بدون داشتن هرگونه مدارک مالکیتی اقدام به تصرف عدوانی این عرصه ملی کرده بود که در همان سال توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست برای وی پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به نبود اسناد مالکیت، دادگاه حکم به رفع تصرف و خلع ید متصرف از اراضی ملی صادر کرد.

وی ادامه داد: متخلف در سال جاری مجدداً یک هزار و ۳۱۵ متر مربع از همان عرصه را با کاشت نهال تصرف کرده و بخش دیگری از زمین را نیز برای کشت و کار تسطیح کرده بود.

دیانتی نسب بیان کرد: پس از تشکیل پرونده جدید و صدور دستور قضایی، با هماهنگی مراجع انتظامی، نهال‌های غرس‌شده قلع و قمع و اراضی مورد تصرف رفع تصرف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر حفاظت از عرصه‌های ملی و محیط زیست گفت: اراضی ملی امانت نسل‌های آینده و سرمایه کشور است و محیط‌بانان در مناطق حفاظت‌شده با هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی برابر قانون برخورد خواهند کرد.