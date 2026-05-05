به گزارش خبرگزاری مهر ، آزیتا اسدی اظهار کرد: در اقدامی قانونی، قاطع و بدون اغماض، ۶۸ هکتار از اراضی ملی واقع در روستاهای نمکین و کشکور از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین از دست متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: این اقدام در چارچوب اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور صورت گرفت و بار دیگر نشان داد عرصههای ملی خط قرمز حاکمیت و مردم است؛ هرگونه تعرض و دستدرازی به این اراضی با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.
به گفته وی در جریان عملیات رفع تصرف، نهالهای زیتون غرسشده غیرقانونی قلع و قمع و لولههای انتقال آب نصبشده جمعآوری شد تا زمین به وضعیت طبیعی و اولیه خود بازگردد. هدف از این اقدام، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و پایان دادن به ادعاهای مالکیت کاذب و غیرقانونی بود.
اسدی گفت: چنین اقداماتی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ سرمایههای طبیعی کشور ادامه خواهد داشت و هیچگونه اغماضی در برابر متجاوزان به عرصههای ملی وجود نخواهد داشت.
