پاسخ به جوابیه همراه با تهمت وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، این رسانه در پاسخ به جوابیه وزارت ارتباطات که همراه با تهمت نسبت به مطلبی که در خبرگزاری مهر با عنوان «بعد از ناکارآمدی‌های قبلی، مگاپروژه فیبر نوری نیز تعطیل شد» منتشر شده بود، توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد.

نخست؛ هر انسان بی طرفی با یک جست وجوی ساده در آرشیو خبرگزاری مهر متوجه خواهد شد که یکی از رسانه‌های حامی پروژه فیبرنوری شهری، این خبرگزاری است. اما وقتی یک بخشی از دولت وفاق با نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به انتقاد مطرح شده در قالب یادداشت مهمان از سوی یکی از کارشناسان اهل فن، چنین عنان از کف می نهد و با تهمت سعی می کند خود را حق به جانب جلوه دهد، معنا دارد. آن هم در شرایطی که همه خبرنگاران، دست اندرکاران و کارکنان این خبرگزاری، طی بیش از ۶۰ روز گذشته به اعتراف دوست و دشمن، شبانه روز پای میهن و دفاع از کیان کشور ایستاده و به آن می بالند.

دوم؛ نکته خنده دار آنجاست که حتی مطلب موهن مورد اشاره، با عکسی منتشر شده که مربوط به فعالیت های صورت گرفته در دولت قبل است که اتفاقا پیش تر در خبرگزاری مهر منتشر شده است. به دست اندرکاران روابط عمومی و سایت وزارت ارتباطات توصیه می شود، اگر مدعی عدم تعطیلی پروژه فیبرنوری در کشور هستید، از تلاش برای اثبات ادعای خود با تصاویر دولت قبل دوری کنید و لااقل از تصاویر جدید برای ثبت فعالیت های صورت گرفته در دولت چهاردهم استفاده کنید!

منتشر شده در خبرگزاری مهر به تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۳در مصاحبه با معاون وقت سازمان تنظیم مقررات

سوم؛ در متن احساسی و آغشته با منویات سیاسی نگارنده، تلویحا انحصار در پروژه ملی فیبرنوری با بازیگری شرکت مخابرات ایران مورد تایید قرار گرفته و تلاش شده با فرافکنی و شلوغ کاری، بدون ارایه دلیلی متقن، از کنار آن بگذرد. بدون اینکه توضیح دهند که اگر برای توسعه سریع تر شبکه فیبرنوری شهری این انحصار درست و لازم است پس چرا برای ۹ اپراتور دیگر پروانه UNSP موسوم به پروانه یکپارچه شبکه و خدمات صادر شده و بعد از هماهنگی ها و محاسبات گسترده، مناطق و شهرهایی را برای اجرای پروژه فیبرنوری در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه نگارنده احتمالا در جریان نیست که مدل واگذاری انحصاری پروژه فیبرنوری به شرکت مخابرات ایران، در دو دولت قبل اجرا شد که با موفقیت همراه نبود و همان از علل اصلی تاخیر در احداث فیبرنوری در کشور محسوب می شود.

چهارم؛ جای تعجب دارد که تاکنون هیچ گزارش عملکرد سالانه ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حتی شرکت ارتباطات زیرساخت از فعالیت های صورت گرفته در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ تهیه و در اختیار مردم و رسانه ها قرار نگرفته است. آنهم در شرایطی که رییس جمهوری و دیگر ارکان دولت، مکرر بر موضوع شفافیت و ارایه گزارش به مردم تاکید دارند. با این حال معلوم نیست که عدد ۱۰ میلیون پوشش و ۱.۵ میلیون اتصال در پروژه فیبرنوری از کجا خلق و در متن مزبور جایگذاری و به آن استناد شده است. عجیب تر اینجاست که حتی در نقشه برخط سایت سازمان تنظیم مقررات که قرار است آمارها را به صورت لحظه ای نمایش دهد، چنین اعدادی که از سوی آن وزارتخانه ادعا شده، وجود ندارد!

به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، سایت سازمان تنظیم مقررات در آدرس عجیب cra۱.ir

پنجم؛ خالی از لطف نیست که مردم بدانند ادعای مطرح شده مبنی بر پیشرفت پروژه فیبرنوری در کشاکش اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان تاکنون در هیچ یک از گزارشات ارایه شده از سوی وزیر ارتباطات، معاونان و مشاوران وی در جلسات و رسانه ها و همچنین سایت رسمی این وزارتخانه، نیامده و کوچکترین اشاره ای به پیشرفت پروژه فیبرنوری در ماه های اخیر نشده است. این درحالیست که مطابق آنچه در سایت وزارت ارتباطات در دسترس است، یکی از عملکردهای آن وزارتخانه در جنگ صهیونی – آمریکایی اخیر، پیشبرد پروژه ارتباطات روستایی بود که با اعداد دقیق به آن پرداخته شده، اما غافل از یک خط گزارش در مورد پیشرفت پروژه ملی فیبرنوری در ایام دی ماه و جنگ رمضان که حالا مدعی بر رسیدن پوشش ۱۰ و اتصال ۱.۵ میلیونی آن شده اند!

ادعای زنده بودن پروژه فیبرنوری و پیشرفت میزان پوشش و اتصال بخصوص در دی ماه و جنگ رمضان درحالیست که در جلسه اخیر وزیر ارتباطات با مجمع نمایندگان استان تهران نیز کوچک ترین اشاره و ارایه گزارشی در مورد آن نشد که نمایندگان محترم حاضر در جلسه می توانند نسبت به آن اذعان داشته باشند.

ششم؛ اگرچه خطاب عناوینی چون «روایت سازی جهت دار»، «پروژه رسانه ای»، «تشویش افکار عمومی»، «سیاه نمایی» و «ناامیدسازی مردم» از سوی یک دستگاه دولتی به این خبرگزاری در دوران صلح و حتی در کشاکش رقابت های انتخاباتی بی سابقه است، اما خبرگزاری مهر بدون توجه به متن همراه با تهمت وزارت ارتباطات، اعلام می دارد که از همه متخصصان و کارکنان این وزارتخانه در ماه های اخیر قدردانی می کند که در شرایطی که کشور هدف آماج حملات کشورهای متخاصم قرار داشت با رشادت و دلاوری برای حفظ پایداری شبکه و برقراری خدمات الکترونیکی در صحنه حضور پیدا کردند و تلاش تحسین برانگیزی داشتند. ما به حفظ انسجام و اتحاد ملی پایبندیم و معتقدیم در شرایطی که کشور با حمایت مردم و اتکا به نیروهای مسلح توانسته پیروزی تاریخی را در دفاع از کشور بدست آورد، از هر اقدام در جهت آسیب به این دستاورد دوری می کنیم. بنابراین متن پیش رو آخرین واکنش این خبرگزاری به موارد اینچنینی از سوی دستگاه دولتی مورد اشاره است.

هفتم؛ خبرگزاری مهر از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با تاسی از شعار وفاق، تلاش داشته تا بیشترین حمایت و کمک رسانه ای را از دولت در جهت اطلاع رسانی اقدامات و فعالیت ها داشته باشد که این رویه ادامه پیدا می کند. در عین حالیکه این خبرگزاری در اقدامی، فعالیت ها و اقدامات وزارت ارتباطات را با جزییات بیشتر و دقیق تر رصد خواهد کرد تا ان‌شاءالله از هرگونه توقف و انحراف آنها با اسناد و تکالیف قانونی جلوگیری به عمل آید.