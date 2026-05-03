۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

فرهنگ مقاومت و مبارزه دانشگاه امام صادق(ع) باید حفظ و تثبیت شود

مشهد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: فرهنگ مقاومت و مبارزه دانشگاه امام صادق(ع) باید حفظ و تثبیت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با ادوار دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: این دانشگاه نهاد خاصی است به دلیل اینکه از همان ابتدا با هدف نیروسازی برای انقلاب و مدیریت کشور توسط آیت‌الله مهدوی تاسیس شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه اخلاصی که آیت‌الله مهدوی و آیت‌الله باقری در مدیریت و جریان دانشگاه امام صادق(ع) داشتند در تمام موفقیت‌های این دانشگاه بسیار موثر بوده است، افزود: این دو بزرگوار دارای خصوصیاتی چون عدالت، زهد، عابد بودن و فقاهت بودند که به نظر بنده بر حسب اخلاص آنان دانشگاه امام صادق (ع) همیشه در مسیر صحیح خود باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: شما عزیزان نیز باید برای رشد و اعتلای این نهاد مقدس چه در حوزه آموزش و چه در بحث مدیریت هر کاری که می‌توانید انجام بدهید، چرا که با تمام کمبودهایی که وجود دارد به دلیل وجود برکات فراوان این دانشگاه قابل حل و چشم‌پوشی است.

علم الهدی یکی از رسالت های جامعه ادوار دانشجویی را حفظ و توسعه فرهنگی دانست که آیت‌الله مهدوی پایه‌ریزی کردند و گفت: یکی از اصول فرهنگی اصیل دانشگاه امام صادق(ع)، فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ لذا سعی کنید از برکات این فرهنگ بهره‌مند شوید و آن را حفظ کنید. وقتی زمام آموزش و تربیت دانشجویان را برعهده گرفتید تلاش کنید که این فرهنگ را بین دانشجویان تثبیت کنید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم ابراز کرد: اگر مردم و مسئولین ما روحیه مقاومت و ایستادگی خود را حفظ کنند به طور قطع دشمن عقب نشینی خواهد کرد و شکست می‌خورد؛ البته باید دقت داشته باشیم که دشمن تنها به براندازی ما رضایت می‌دهد و بدانیم که اگر قدرت هسته‌ای خود را از دست بدهیم، اینبار دشمن به صورت شدیدترین ما حمله خواهد کرد.

