به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر اظهارکرد: تلاش جدی برای رفع مشکلات فعالان حوزه اقتصادی در نقاط مختلف استان داریم.

وی اضافه کرد: در این راستا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر با برگزاری نشست‌های مختلف و متعدد ضمن بررسی راهکارهای عبور از مشکلات، پیگیری‌های خوبی را در این زمینه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: امروز در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر مسائل و مشکلات ۱۵ واحد دانش بنیان به صورت ویژه رسیدگی شد.

وی ادامه داد: موضوعاتی برای رفع مشکلات ایجادی یا توسعه ای واحدهای دانش بنیان نظیر مسائل زیرساختی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی ، تسهیلات بانکی و غیره مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ویژه واحدهای دانش بنیان استان بوشهر به میزبانی پارک علم و فناوری خلیج فارس با حضور معاون هماهنگی لمور اقتصادی استاندار بوشهر، مدیرکل صمت استان بوشهر، رئیس پارک علم و فناوری، مدیرکل تامین اجتماعی و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.