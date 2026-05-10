به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی بازدید از واحدهای بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی و طیور، احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: شروع سال با شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان، کودکان و مردم بود که امیدواریم در ادامه با دفاع سربازان کشور سال خوبی برای کشور رقم بخورد.

وی افزود: تولیدکنندگان، کشتارگاه‌ها و واحدهای بسته‌بندی در تمام جنگ حتی یک روز هم تعطیل نبودند.

وی ادامه داد: ما در حوزه بهداشت و سلامت تلاش‌ها را مضاعف کنیم تا از امنیت غذایی در کنار امنیت ملی پاسداری کنیم.

وی عنوان کرد: طی چند ماه اخیر بعداز ماه مبارک رمضان، ایام عید و جنگ رمضان را داشتیم و در این شرایط بازار فرآورده‌های خام دامی و آبزیان دچار مشکلی نشد و در کنار سلامت، کمیت و کیفیت حفظ شد.

شریعتی با اشاره به قیمت‌ها اظهار کرد: ممکن است قیمت‌ها بالا باشد که دولت تلاش دارد تا این اقلام با قیمت مناسب عرضه شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان این که در این شرایط فشار کاری بالا بود، تصریح کرد: صادرات و واردات سبب شده بود تا تلاش‌ها با وضعیت جنگی کشور چند برابر شود.

این مسئول دولتی با اشاره بر بهداشت و سلامت فرآورده‌های خام دامی، گفت: حدود ۹۷ واحد بسته‌بندی مستقل و حدود ۱۰۰ واحد وابسته به واحدهای بسته‌بندی در استان تهران فعالیت دارد.

وی افزود:در حوزه فرآورده‌های خام دامی باید به این سمت برویم که اعتماد مردم به فرآورده‌های بسته‌بندی بیشتر شود. در حال حاضر فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدات در قالب بسته‌بندی وارد بازار می‌شود که یک ضعف است.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران در پایان گفت: برنامه دامپزشکی این است که واحدهای بسته‌بندی را ارتقا و تعداد آنها را بیشتر کند.