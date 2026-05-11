۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۶

نوری: امنیت غذایی کشور با استمرار تولید محصولات کشاورزی تضمین می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی گفت: استمرار تولید در این بخش می‌تواند امنیت غذایی کشور را به‌صورت پایدار تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی درباره بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و راهکارهای کنترل بازار برگزار شد، اظهار کرد: بخش عمده دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قیمت محصولات و شرایط بازار کالاهای اساسی اختصاص داشت و مقرر شد بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی افزود: تاکنون مورد قابل‌توجهی از گران‌فروشی در این حوزه مشاهده نشده و افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از رشد هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با این حال تأکید شد که نظارت‌ها برای جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی احتمالی تشدید شود و دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فعال هستند.

نوری همچنین به نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: حدود ۹۹ درصد محصولات کشاورزی کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود؛ بنابراین لازم است شرایطی فراهم شود تا این فعالیت‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و استمرار داشته باشد تا امنیت غذایی کشور به‌طور پایدار تأمین شود.

