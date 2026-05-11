به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی درباره بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و راهکارهای کنترل بازار برگزار شد، اظهار کرد: بخش عمده دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قیمت محصولات و شرایط بازار کالاهای اساسی اختصاص داشت و مقرر شد بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی افزود: تاکنون مورد قابل‌توجهی از گران‌فروشی در این حوزه مشاهده نشده و افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از رشد هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با این حال تأکید شد که نظارت‌ها برای جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی احتمالی تشدید شود و دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فعال هستند.

نوری همچنین به نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: حدود ۹۹ درصد محصولات کشاورزی کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود؛ بنابراین لازم است شرایطی فراهم شود تا این فعالیت‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و استمرار داشته باشد تا امنیت غذایی کشور به‌طور پایدار تأمین شود.