اکران «آواتار: آتش و خاکستر» در سینماتک خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آواتار: آتش و خاکستر» (۲۰۲۶) ساخته جیمز کامرون ساعت ۱۷ دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در سالن ناصری، برنامه ششصد و پنجاه و ششم سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم ۱۹۰ دقیقهای با زیرنویس فارسی، روی پرده میرود.
در سومین فیلم «آواتار»، هر کدام از اعضای خانواده به شیوهای متفاوت در حال کنار آمدن با غم از دست دادن نتیام هستند. جیک (سم ورثینگتون) سعی دارد خودش را با کار سرگرم کند، نیتیری (زوئی سالدانا) هر لحظه آماده فوران است اما لوآک وضعیت به مراتب بدتری را تجربه میکند و بار سنگینِ احساس گناه را نیز به دوش میکشد و باور دارد که مقصر است. تلاش خانواده برای محافظت از اسپایدر، آنها را با بحرانهای تازه روبهرو میکند.
سم ورثینگتون، زوئی سالدانا، سیگورنی ویور، استیون لانگ، اونا چاپلین و کیت وینسلت از بازیگران این اثر هستند.
