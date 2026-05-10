توسعه محور میاندوآب-شاهین دژ-تکاب ۲۵هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون ظهر در جلسه بررسی طرح‌های راهسازی محور میاندوآب_ شاهین دژ _ تکاب که با حضور نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی و پیمانکاران و مشاوران طرح‌های راهسازی در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی برگزار شد، از فعالیت ۶ کارگاه راهسازی در محور مذکور خبرداد و اظهارکرد: طول کل این محور ۱۳۱ کیلومتر است که ۴۶ کیلومتر آن به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: ۵۵ کیلومتر نیز در قالب ۶ قطعه در محور میاندوآب_شاهین دژ _ تکاب در دست اجراست و به صورت شبانه‌روزی در حال توسعه محور هستند.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: حدود ۳۰ کیلومتر باقی مانده از این محور در مرحله مطالعه و پیمان سپاری است و به زودی نیز عملیات اجرایی توسعه آن آغاز می‌شود.

آرامون بیان کرد: برای اتمام این طرح به ۲۵ هزار میلیارد ریال نیاز است.

وی اضافه کرد: محور میاندوآب_شاهین دژ_ تکاب یکی از محورهای مهم بوده که دسترسی ساکنان جنوب استان را به ارومیه تسهیل می‌کند و موجب کاهش زمان سفر می‌شود.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه محورهای ارتباطی، گفت: پیمانکاران و مشاوران طرح‌های راهسازی با تلاش و فعالیت بیشتر زمینه بهره‌برداری بیش از پیش طرح‌های راهسازی را فراهم کنند.