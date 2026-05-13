اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد ریال برای اتمام بزرگراه نقده- پیرانشهر

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم عملیات اجرایی در ۸.۵ کیلومتر دیگر از قطعه دوم بزرگراه نقده–پیرانشهر خبر داد و اظهار کرد: طرح راهسازی محور نقده - پیرانشهر با اشاره به اینکه طول این قطعه ۲۳.۵ کیلومتر است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، گفت: تاکنون بیش از ۱۵ کیلومتر از مسیر آسفالت و زیر بار ترافیک رفته و عملیات اجرایی در بخش باقی‌مانده با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: برای تکمیل این قطعه، سه هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و ارتقای ایمنی، بهبود تردد و اصلاح نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین اولویت‌های پروژه است.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی بیان کرد: این محور از مسیرهای مهم منتهی به پایانه مرزی تمرچین و مسیر تردد زائران اربعین حسینی است.

آرامون تاکید کرد: توسعه و تکمیل این بزرگراه در اولویت برنامه‌های راه و شهرسازی استان قرار دارد.