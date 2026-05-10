به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: جهت تسهیل شرایط داوطلبان مهلت ثبت‌نام در پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد. این زمان، آخرین فرصت متقاضیان بوده و به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد.

پیش از این فرآیند ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت آغاز شده بود و قرار بود امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به پایان برسد.

همچنین داوطلبانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در این بازه زمانی نسبت به ویرایش و اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند. تاکید می‌شود این مهلت، آخرین فرصت ثبت‌نام در آزمون مذکور است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است افرادی که هزینه آزمون را پرداخت و کد پیگیری دریافت کرده‌اند ولی موفق ﺑﻪ ثبت نام نشده‌اند، می‌توانند در این ﺑازه زمانی ثبت نام خود را تکمیل کنند. همچنین در این ﺑازه زمانی علاوه بر این‌که امکان ثبت‌نام جدید وجود دارد، ثبت‌نام کنندگان قبلی نیز قادر به ویرایش اطلاعات قبلی خود خواهد بود.

پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی پس از تغییر تقویم آزمون‌های علوم‌پزشکی در نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.