انتقادیک نماینده مجلس از تأخیر در تصویب طرح مدیریت تنگه هرمز

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت گو با خبرنگار مهر پس از نخستین جلسه وبیناری مجلس نسبت به تأخیر در بررسی و تصویب طرح اقدام راهبردی مدیریت تنگه هرمز انتقاد کرد.

یوسفی با اشاره به طی شدن مراحل اولیه این طرح گفت: با وجود آنکه مراحل ابتدایی تصویب طرح اقدام راهبردی تنگه هرمز انجام شده و قاطبه نمایندگان بر تصویب فوری آن اتفاق نظر دارند، این پرسش برای مردم که بیش از ۷۰ روز در میدان حضور داشته‌اند مطرح است که علت تأخیر در تصویب این طرح مهم چیست.

وی افزود: امروز مردم به مدیریت جدید تنگه هرمز به‌عنوان یکی از شروط ده‌گانه مورد تأیید مقام معظم رهبری باور دارند و خواستار تداوم کنترل ملی بر این آبراهه راهبردی هستند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز خود را موظف می‌داند به‌عنوان شکر عملی این نعمت، موضوع مدیریت تنگه هرمز را پیگیری کند و تحقق خواسته امام امت را در تصویب این طرح مهم بداند.

یوسفی ادامه داد: یکی از ابهامات جدی برای مردم و حتی نمایندگان آنان این است که چرا با وجود اهمیت موضوع، تصویب این طرح با تأخیر مواجه شده است. به‌طور قطع انتظار می‌رفت در نخستین جلسه مجلس، بررسی این طرح در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در شرایط حساس کنونی، این موضوع حیاتی مغفول مانده و لازم است هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.