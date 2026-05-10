به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: کمتر از دو هفته برای پرداخت تسهیلات جزء یک و دو تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۴ فرصت باقی مانده و لازم است شبکه بانکی استان با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: تاکنون از مجموع هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان سهمیه استان، حدود ۹۳۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون تومان پرداخت شده که معادل ۷۲ درصد سهمیه ابلاغی است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: بانک‌های بانک پارسیان، بانک کشاورزی و بانک رفاه کارگران به لحاظ درصد عملکرد، بیشترین میزان پرداخت را داشته‌اند و در بخش مبلغ پرداختی نیز بانک ملی ایران، بانک ملت، بانک سپه و بانک تجارت بیشترین پرداختی را ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به همراهی بانک‌های خصوصی در سال جاری گفت: خوشبختانه امسال بانک‌های خصوصی نیز پای کار آمده‌اند و عملکرد استان نسبت به سال ۱۴۰۳ بهتر شده، اما هدف‌گذاری ما رسیدن به حداقل ۸۰ درصد پرداخت است.

شریعتی‌فر خطاب به مدیران بانکی استان افزود: با توجه به حجم بالای مراجعات و پرونده‌های باقی‌مانده، انتظار می‌رود بانک‌ها با بسیج ظرفیت‌ها، پرداخت‌ها را تسریع کنند، زیرا بر اساس اعلام وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمدیدی برای این پرونده‌ها پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: وزارت تعاون و وزارت اقتصاد در تلاش هستند که فرآیند ابلاغ تسهیلات سال ۱۴۰۵ را زودتر انجام دهند و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا نیمه دوم خردادماه این تسهیلات ابلاغ شود.

پرداخت ۶۰ درصد تسهیلات جزء ۲

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات جزء ۲ اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز حدود ۶۰ درصد سهمیه ابلاغی پرداخت شده است.

شریعتی‌فر افزود: بانک‌های پست‌بانک و دی به لحاظ درصد عملکرد وضعیت مناسبی داشته‌اند، اما به لحاظ حجم پرداختی، بانک‌های تجارت، با ملی ایران و بانک صادرات ایران بیشترین میزان تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط باید در فرصت باقی‌مانده ارتباط نزدیک‌تری با بانک‌ها داشته باشند تا روند پرداخت‌ها تسریع شود.

پایش دوباره طرح‌های سفر ریاست جمهوری

شریعتی‌فر با اشاره به تسهیلات مرتبط با سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: هدف این است که پروژه‌های تعریف‌شده در قالب تسهیلات سفر تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسند و اولویت با طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، برخی پروژه‌ها با ارقام اولیه قابل بهره‌برداری نخواهند بود و به همین دلیل مقرر شده دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها پایش مجددی از طرح‌ها انجام دهند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: نمی‌خواهیم پروژه‌ها نیمه‌تمام و زخمی باقی بمانند و دوباره نیازمند استمهال یا تأمین منابع جدید شوند، بنابراین اعتبارسنجی و اولویت‌بندی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در این زمینه دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و پارک علم و فناوری نیز در فرآیند بررسی و پایش مشارکت خواهند داشت.

تفاهم‌نامه‌ها در اولویت پیگیری قرار دارد

شریعتی‌فر با اشاره به پیگیری تفاهم‌نامه‌های اقتصادی استان اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ها جزو اولویت‌های اصلی استان است و در سطح حوزه ریاست جمهوری نیز به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: برخی پروژه‌ها که در قالب تفاهم‌نامه‌ها تعریف شده‌اند، با همکاری بانک‌ها از جمله بانک رفاه کارگران در حال پیگیری است و در صورت نیاز، گزارش‌های لازم به وزیر ارائه خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین به موضوع تجهیز منابع در استان اشاره کرد و گفت: استاندار خراسان جنوبی بارها تأکید کرده‌اند واحدهایی که از حمایت‌های استان بهره‌مند می‌شوند، باید منابع مالی و حساب‌های بانکی خود را نیز به داخل استان منتقل کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا برای برخی واحدهای بزرگ از جمله مجموعه‌های فولادی، برنامه‌ریزی شده تا شرکت‌های مرتبط تشکیل و منابع مالی آن‌ها در شبکه بانکی استان متمرکز شود.