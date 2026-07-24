حفظ انسجام ملی راهبرد عبور از شرایط حساس کنونی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته ماهنشان، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که در ۲۶ تیرماه صادر شد، اظهار کرد: این پیام در شرایطی صادر شد که ملت ایران همچنان در فضای حماسه‌آفرینی تشییع باشکوه شهدای اخیر قرار داشت و همزمان با نقض دوباره تعهدات از سوی آمریکا و تشدید تنش‌ها روبه‌رو بود.

وی افزود: پیام رهبر معظم انقلاب صرفاً واکنشی به یک رخداد سیاسی نیست، بلکه نقشه راه ملت ایران و مسئولان برای عبور از مقطع حساس کنونی است. این پیام بر دو محور اساسی «حفظ انسجام داخلی» و «ایستادگی قاطع در برابر دشمن متجاوز» استوار است.

امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، صیانت از انسجام ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور معرفی کرده‌اند، تصریح کرد: وحدت، ضرورتی راهبردی برای حفظ عزت، امنیت و استقلال کشور است و تحقق آن نیازمند اعتماد به مسئولان دلسوز، همراهی مردم و حضور آگاهانه و فعال آنان در صحنه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب میان نقد مسئولانه و تخریب وحدت ملی مرزبندی روشنی ترسیم کردند و تأکید داشتند که نقد باید در چارچوب حفظ انسجام و منافع ملی انجام شود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره آمریکا گفت: ایشان با اشاره به عهدشکنی‌های مکرر آمریکا، امضای رئیس‌جمهور این کشور را فاقد اعتبار دانسته و ماهیت آمریکا را مبتنی بر زورگویی، فریب و سلطه‌طلبی توصیف کردند.

وی افزود: در کنار تبیین ماهیت دشمن، رهبر معظم انقلاب راهبرد مقابله با آن را نیز مشخص کردند؛ راهبردی که بر تحمیل هزینه به متجاوز و تبدیل هرگونه تجاوز به شکستی پرهزینه برای دشمن استوار است.

امام جمعه ماهنشان اظهار کرد: امروز نیز در میدان، ملت ایران با حضور گسترده خود انسجام و ایستادگی را به نمایش گذاشته و نیروهای مسلح کشور نیز با اقتدار نشان داده‌اند که هیچ تجاوزی بدون پاسخ نخواهد ماند؛ از همین رو روح حاکم بر پیام رهبر انقلاب، جمع میان وحدت در داخل و اقتدار در برابر دشمن است.

وی با مرور برخی رخدادهای تاریخی روابط ایران و آمریکا، به حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ اشاره کرد و گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد و ملت ایران این دشمنی‌ها را فراموش نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی افزود: دشمن از همه ظرفیت‌های خود، از جمله فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده می‌کند و در چنین شرایطی، حفظ وحدت، هوشیاری و حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن خواهد بود.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این رویداد عظیم را صرفاً یک سفر زیارتی ندانست و گفت: اربعین جلوه‌ای از قدرت نرم جهان اسلام، مانور فرهنگی جبهه مقاومت و نماد فرهنگ عزت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است.

امام جمعه ماهنشان افزود: فرهنگ اربعین، بازتولید شعار جاودانه «هیهات منا الذله» و تمرینی برای ایستادگی در برابر ظلم است و حضور میلیون‌ها زائر، تصویری فراملی از هویت اسلامی و فرهنگ مقاومت را به جهانیان ارائه می‌کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع شهدای اخیر اظهار کرد: این حضور، جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی ملت ایران بود و پیش‌بینی می‌شود اربعین امسال نیز با شکوه بیشتری برگزار شود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در همه شرایط تأکید کرد و گفت: اختلاف‌نظرهای سیاسی و اجتماعی نباید به تضعیف همبستگی ملی منجر شود و دشمن نباید بتواند از شکاف‌های داخلی سوءاستفاده کند.

وی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران حق دفاع از خود را بر اساس اصول حقوق بین‌الملل برای مقابله با تجاوز محفوظ می‌داند، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که قصد تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای دیگر را ندارد، اما در برابر هرگونه تجاوز از خود دفاع خواهد کرد.

امام جمعه ماهنشان خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی از نیروهای مسلح، از این مقطع حساس نیز با عزت و اقتدار عبور خواهد کرد.