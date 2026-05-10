بارش باران همراه با رعد وبرق استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان‌نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و این وضعیت پایدار تا روز دوشنبه ادامه می‌یابد، اما از ظهر سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی، شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در بعدازظهر گاهی با وزش باد همراه خواهد شد، افزود: شرایط پایدار جوی تا روز دوشنبه در استان برقرار خواهد بود و برای این روزها انتظار بارندگی نخواهیم داشت؛ هر چند بارش پراکنده و محلی در برخی نقاط چندان دور از انتظار نخواهد بود.

رحمان‌نیا در ادامه به تغییرات از اواسط هفته اشاره کرد و گفت: از ظهر روز سه‌شنبه به سبب عبور سامانه بارشی از منطقه، شاهد افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید و رگبار باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان خواهیم بود که روز چهارشنبه نیز با شدت کمتری فعالیت این سامانه ادامه خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی زنجان با بیان اینکه برای روزهای پایانی هفته نیز احتمال بارش پراکنده و محلی وجود خواهد داشت، گفت: دمای هوا طی روزهای آینده نوساناتی خواهد داشت، ولی الگوی کلی دما با شیب ملایمی افزایشی خواهد بود.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست با توجه به وزش باد نسبتاً شدید و بارش‌های رگباری از سه‌شنبه، از قرار گرفتن در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.