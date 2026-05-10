 شاخص قیمت کل تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۴۷۸.۵ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۴.۸ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۵.۰ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۱.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۴.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۲.۷ درصد)، ۱۲.۱ واحد درصد افزیش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۲۴.۸ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۴۱.۴ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کمترین تورم فصلی با ۰.۷ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۵.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۲.۲ درصد)، ۱۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۵.۰ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۸.۹ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۰ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" است.

افزایش تورم سالانه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۱.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۰ درصد)، ۶.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در چهـــارفصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۱.۲ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" و کمترین تورم سالانه با ۴۴.۵ درصد مربوط به گروه "خدمات" است.

شاخص قیمت کل

در فصل زمستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" ۷۳۲.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۴.۱ درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۶۳.۷ درصد مواجه بوده ‌است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۴.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۸۵.۱ درصد)، ۱۱.۰ واحد درصد کاهش داشته ‌است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۲۶.۰ درصد مربوط به گروه "سایر محصولات حیوانی" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۷.۰ درصد مربوط به گروه "سبزیجات و حبوبات" است.

افزایش تورم سالانه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۹.۷ درصد)، ۴.۰ واحد درصد افزایش داشته ‌است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه " باغداری " با ۸۷.۵ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه "پرورش بز و بزغاله سنتی " با ۳۰.۵ درصد است.