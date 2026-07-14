به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر خدری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با هماهنگی و همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و مراجع قضایی و انتظامی از ابتدای شروع طرح جمعآوری رمز ارزهای غیر مجاز در استان، ۵۰۰۰ ماینر غیرمجاز در استان بوشهر کشف شده است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با اشاره به کشف ماینرهای غیرمجاز در استان بوشهر بیان کرد: این مراکز غیرمجاز و غیر قانونی موجب افزایش بار مصرفی شبکه، کاهش پایداری برق و وارد آمدن خسارتهای قابل توجهی به صنعت برق و مردم میشوند.
وی تصریح کرد: هر دستگاه ماینر به اندازه یک کولرگازی برق مصرف میکند و فعالیت همزمان چندین دستگاه در یک مرکز، منجر به قطعیهای ناخواسته و سوختن وسایل خانگی مردم میشود.
خدری ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق در قالب استخراج رمز ارز نه تنها به زیان مشترکان خانگی و صنعتی است بلکه باعث افزایش هزینههای تولید، فشار بر زیرساختهای شبکه و همچنین بروز مشکلات جدی در مدیریت مصرف برق میشود.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با تأکید بر اینکه مبارزه با این پدیده نیازمند همکاری همگانی است، یادآور شد: گزارشهای مردمی نقش بسیار مهمی در کشف این مراکز داشته و از شهروندان انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.
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