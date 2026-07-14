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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

۵۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان بوشهر جمع‌آوری شد

۵۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان بوشهر جمع‌آوری شد

بوشهر- دبیرکمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر گفت: از ابتدای شروع طرح جمع‌آوری رمز ارزهای غیر مجاز در استان، پنج هزار ماینر کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر خدری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با هماهنگی و همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و مراجع قضایی و انتظامی از ابتدای شروع طرح جمع‌آوری رمز ارزهای غیر مجاز در استان، ۵۰۰۰ ماینر غیرمجاز در استان بوشهر کشف شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با اشاره به کشف ماینرهای غیرمجاز در استان بوشهر بیان کرد: این مراکز غیرمجاز و غیر قانونی موجب افزایش بار مصرفی شبکه، کاهش پایداری برق و وارد آمدن خسارت‌های قابل توجهی به صنعت برق و مردم می‌شوند.

وی تصریح کرد: هر دستگاه ماینر به اندازه یک کولرگازی برق مصرف می‌کند و فعالیت همزمان چندین دستگاه در یک مرکز، منجر به قطعی‌های ناخواسته و سوختن وسایل خانگی مردم می‌شود.

خدری ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق در قالب استخراج رمز ارز نه تنها به زیان مشترکان خانگی و صنعتی است بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید، فشار بر زیرساخت‌های شبکه و همچنین بروز مشکلات جدی در مدیریت مصرف برق می‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با تأکید بر اینکه مبارزه با این پدیده نیازمند همکاری همگانی است، یادآور شد: گزارش‌های مردمی نقش بسیار مهمی در کشف این مراکز داشته و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.

کد مطلب 6887960

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