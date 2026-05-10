بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز یکشنبه و فردا افزایش ابر و نیز افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: شرایط سرعت وزش باد می‌تواند با مخاطراتی همچون احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و... همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از عصر سه‌شنبه تا ساعاتی از روز چهارشنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط وقوع بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش می‌یابند.