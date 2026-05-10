۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

هشدار هواشناسی به ۷ استان؛ بارش‌های سیل‌آسا و تگرگ در ۳۶ ساعت آینده

یک کارشناس هواشناسی گفت: طی ۳۶ ساعت آینده ۷ استان کشور از جمله خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش‌های رگباری شدید، تگرگ و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به شرایط ناپایدار جوی اظهار کرد: طی ۳۶ ساعت آینده بارش‌های قابل توجهی در نیمه شمالی و شمال‌شرق کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، شرق یزد، شمال خراسان جنوبی و شرق اصفهان در این بازه زمانی شاهد فعالیت سامانه بارشی خواهند بود.

این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: پیک رگبارها در نیمه شمالی خراسان رضوی و جنوب خراسان شمالی خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که مناطق سبزوار، میان‌جلگه، نیشابور، قوچان، شیروان، صفی‌آباد و فاروج بیشترین شدت بارش را تجربه خواهند کرد.

وی بیان کرد: در این مناطق شهروندان باید به‌طور ویژه نسبت به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، تگرگ و صاعقه هوشیار باشند.

اصغری با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در شمال‌غرب کشور گفت: موجی از شمال‌غرب در حال عبور است و به‌دلیل تغذیه رطوبتی مناسب، شرایط برای وقوع رگبارهای قابل توجه فراهم شده است.

وی یادآور شد: در منطقه ارسباران در استان آذربایجان شرقی نیز بارش‌ها به‌صورت رگباری پیش‌بینی می‌شود و مناطقی مانند ورزقان، هریس و اهر تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت که در این مناطق نیز احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی‌استان اردبیل تصریح کرد: در شمال‌غرب کشور، یکی دیگر از هسته‌های بارندگی در مرکز و جنوب استان اردبیل شکل گرفته است و مناطقی مانند نمین، خلخال، آلوارس، سرعین، لیر و خود شهر اردبیل نیز در معرض رگبارهای بارانی قرار دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز در روزهای اخیر و حداقل تا نیمه هفته جاری، با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، نسبت به هفته گذشته شاهد هوای خنک‌تر در بیشتر مناطق کشور خواهیم بود.

کد مطلب 6825419
زهره آقاجانی

