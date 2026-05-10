پایان سناریوی جعلی «لکه خیالی نفتی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عباس اسدروز در گفتگویی با بیان اینکه همه زیرساختهای انرژی خلیج فارس از طریق ماهواره رصد و حتی نشت یک بشکه نفت هم بلافاصله ثبت و گزارش میشود، بیان کرد: مرکز بینالمللی «میمک» به نمایندگی از سازمان بین المللی دریانوردی نیز هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی در این منطقه ثبت نکرده است.
وی ادامه داد: گزارشها و تصاویر ماهوارهای بهطور معمول دارای مختصات جغرافیایی، ساعت و ابعاد تقریبی هستند، در حالی تصاویر مورد ادعا، جزئیات دقیقی ندارند.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران اعلام کرد: افزون بر نظارتهای ماهوارهای، در فرآیند عملیاتی پایانه، همه مراحل پهلودهی و بارگیری ازسوی همکارانمان از ابتدا تا انتها بررسی میشود تا از نبود وجود کوچکترین نشتی اطمینان حاصل شود.
اسدروز در تشریح اقدامها برای بررسی ادعای وجود لکه نفتی در خارک گفت: به محض انتشار این اخبار، گروههای متخصص اچاسئی، اداره شیمیایی و آزمایشگاه، همه منطقه را پایش کردند اما حتی کوچکترین موردی یافت نشد.
ادعاهای جعلی روایتسازان
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با استناد به دادههای هواشناسی افزود: روایتسازان مدعی لکهای هستند که به سمت دریا میرود، در حالی که با توجه به جهت باد شمالغربی (۲۰ گره دریایی) به سمت جنوب شرقی، اگر لکهای وجود داشت باید به سمت ساحل میآمد که همین تناقض نشاندهنده کذب بودن ادعا و به دور از واقعیت بودن تصاویر منتشر شده در رسانههای خارجی است.
اسدروز یادآور شد: پایانه نفتی خارک بهعنوان یکی از معتبرترین پایانه جهان، فعالیتهای خود را منطبق با استانداردهای رایج جهانی ازجمله ISGOTT و OCIMF انجام میدهد.
وی گفت: اعتبار پایانه نفتی خارک بهگونهای است که مشتریان داخلی و خارجی، نفت را بدون نیاز به تأیید شخص ثالث تحویل میگیرند که این خود گواهی بر سلامت و استاندارد بودن فرآیندهای عملیاتی در این پایانه است.
نظر شما