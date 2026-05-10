۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

اتباع افغانستانی بخش مهمی از جامعه اسلامی؛ قدردان خدمات مهاجران باشیم

سمنان- معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با تأکید بر نقش سازنده و مثبت اتباع خارجی در تولید و چرخش چرخ‌های اقتصادی استان، گفت: برادران و خواهران افغانستانی بخشی از جامعه اسلامی ما هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از معلمان مدارس حاضر در مهمانشهر مهاجرین سمنان اعلام کرد: برادران و خواهران مهاجر و اتباع افغانستانی بخشی از جامعه اسلامی و دینی ما هستند و در سال‌های مختلف، از دوران مقابله با دشمنان تا مقاطع حساس کشور، همواره در کنار مردم ایران حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه نگاه اسلام، نگاهی جامع و انسانی به همه انسان‌هاست، افزود: قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت، مسیر صحیح زندگی اجتماعی و انسانی را برای مسلمانان ترسیم کرده و همه ما موظف هستیم بر اساس آموزه‌های دینی با کرامت، اخلاق و احترام با یکدیگر رفتار کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به فضای فرهنگی و اجتماعی استان سمنان تصریح کرد: استان سمنان استانی اخلاق‌مدار، فرهنگی و علمی است.

براری با بیان اینکه خوشبختانه اتباع حاضر در استان نیز در کنار مردم زندگی و فعالیت می‌کنند و در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، معادن و تولید، نقش مؤثری دارند تاکید کرد: باید قدردان خدمات این قشر بود

