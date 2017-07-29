به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر علوی صبح شنبه در حاشیه بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از مهمان شهر مهاجران سمنان ضمن بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی زیادی برای این مجموعه در نظر گرفته‌شده است، اظهار داشت: با همکاری نهادهای مختلف بسترهای مناسب برای اجرای برخی از فعالیت‌های ویژه برای ساکنان مهمان شهر سمنان آماده‌شده است.

وی افزود: درزمینهٔ برنامه‌ریزی برای مسائل دینی و مذهبی نیازمند همفکری و تعامل بیشتر دستگاه‌های مرتبط هستیم چراکه برگزاری فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و مرتبط با سبک زندگی اسلامی در این مهمان شهر مهاجران نیازمند یک برنامه‌ریزی منسجم با همراهی همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی است.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه می‌بایست در کنار مسائل آموزشی، اجتماعی، درمانی و بهداشتی، به موضوعات فرهنگی و مذهبی پناهندگان و پناه‌جویان نیز توجه ویژه‌ای کرد، بیان داشت: باید به نیازهای روحی، روانی و مذهبی این افراد نیز توجه کرد.

علوی همچنین افزود: باید به‌گونه‌ای مسائل فرهنگی این افراد ارتقاء یابد که وقتی به کشور خود بازمی‌گردند افرادی توانمند باشند که در این راستا اقدامات خوبی در دست اجرا قرار دارد که نمونه آن برگزاری مسابقات قرآنی شهرستانی و استانی، مسابقات رزمی بانوان و برادران، مسابقه فوتسال و همچنین برای اولین بار مسابقه خاطره‌نویسی ویژه پناهندگان و پناه‌جویان استان سمنان است.

وی همچنین از افتتاح کتابخانه مهمان شهر سمنان در سال ۷۳ به‌صورت مشارکتی و به نام سید جمال‌الدین اسدآبادی خبر داد و بیان داشت: سه هزار و ۲۵۴عنوان کتاب در این کتابخانه وجود دارد که ۷۵۹ نفر عضو آن هستند.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان از فعالیت هیئت‌های مذهبی در مهمان شهر نیز خبر داد و گفت: در این شهر مهاجران افراد اهل سنت و شیعه با صمیمیت و همدلی در کنار هم زندگی کرده و ما هیچ فرقی بین آن‌ها برای ارائه خدمات قائل نیستیم لیکن ما معتقدیم مساوات و برابری باید به‌عنوان یک اصل در خدمت‌رسانی به پناهندگان و پناه‌جویان باشد لذا ازاین‌رو این افراد می‌بایست برای توانمند شدن، آموزش‌های تخصصی را برای فعالیت‌های فرهنگی، دینی و مذهبی فراگیرند.

علوی از برگزاری جشن بزرگ وحدت توسط پناهندگان شیعه و اهل سنت ساکن مهمان شهر مهاجران در روز تولد پیامبر اکرم (ص)، پیاده‌روی یک هزار و ۲۰۰ نفری جاماندگان اربعین از مهمان شهر تا امامزاده یحیی (ع) و برنامه‌های ماه محرم و صفر، از دیگر اقدامات فرهنگی و معنوی ویژه پناهندگان و ساکنان مهمان شهر دانست و گفت: از نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی می‌خواهیم تا درزمینهٔ اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها و به‌خصوص اعزام مبلغ و مداح ویژه مناسبت‌ها با اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان همکاری کنند.