بلومبرگ: اختلال در نفت خلیج فارس ذخایر جهانی را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، جدیدترین گزارش این رسانه نشان می‌دهد جنگ با ایران موجب اختلال در جریان نفت خلیج فارس شده و در نتیجه جهان با سرعتی بی‌سابقه در حال مصرف ذخایر نفتی خود است؛ ذخایری که در گذشته به‌عنوان سپری در برابر شوک‌های عرضه عمل می‌کردند، اکنون به سرعت در حال کاهش هستند.

این روند به معنای افزایش احتمال جهش شدید قیمت‌ها و شکل‌گیری کمبود در بازار انرژی است. در چنین شرایطی، دولت‌ها و صنایع گزینه‌های محدودی برای جبران اثرات از دست رفتن بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام طی دو ماه پس از مسدود شدن تنگه هرمز در اختیار خواهند داشت.

در عین حال، کاهش شدید ذخایر نفتی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی نیز داشته باشد؛ به‌طوری که حتی پس از پایان درگیری‌ها، بازار جهانی انرژی برای مدت طولانی‌تری در برابر اختلالات احتمالی آینده آسیب‌پذیر باقی بماند.

بر اساس این گزارش، در صورتی که جنگ تا ماه ژوئن ادامه یابد، ذخایر استراتژیک نفت به حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه خواهد رسید؛ سطحی که معادل مرز فشار عملیاتی ذخایر نفت خام محسوب می‌شود و نشان‌دهنده افزایش فشار در زنجیره تأمین انرژی است.

در سناریوی دیگر، اگر درگیری‌ها تا ماه سپتامبر ادامه پیدا کند، ذخایر نفت جهانی ممکن است به حدود ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه کاهش یابد؛ سطحی که حداقل میزان مورد نیاز برای حفظ عملکرد خطوط لوله و ادامه فعالیت پالایشگاه‌ها ارزیابی می‌شود.

در مجموع، تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد تداوم جنگ با ایران می‌تواند جهان را با بحرانی در حوزه انرژی مواجه کند که از نظر ابعاد و پیامدها در تاریخ معاصر کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه خواهد بود.