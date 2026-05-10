تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان در بازار شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز یکشنبه در بازدید سرزده از مراکز توزیع کالاهای اساسی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انبارهای ذخیره کالا و پمپ بنزین های سطح شهر ،بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر بازار و مقابله با هرگونه تخلف اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در شرایط فعلی، هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که اقدام به گرانفروشی یا تضییع حقوق شهروندان می‌کنند، صورت نخواهد گرفت و برخورد با متخلفان به‌صورت جدی انجام می‌شود.

عفری با تأکید بر برخورد بدون اغماض با متخلفان عنوان کرد: هرگونه اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم قابل پذیرش نیست و افراد متخلف به‌طور جدی و قانونی مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان گفت: قیمت درج شده بر روی کالا باید دقیقاً همان قیمتی باشد که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند و ملاک اصلی نظارت بازرسان ، تطبیق قیمت درج شده با قیمت فروش مدنظر قرار گیرد.