  1. استانها
  2. تهران
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

سردار ذوالقدر:

دورانی که آمدن ناوهای آمریکا به معنی سقوط یک کشور بود، گذشته است

دورانی که آمدن ناوهای آمریکا به معنی سقوط یک کشور بود، گذشته است

پردیس-مشاور عالی فرمانده سپاه گفت: تحولات اخیر نشان داد ادعای قدرت‌های بزرگ تا چه حد شکننده است؛ دورانی که حرکت ناوهای آمریکایی به معنی سقوط یک کشور تلقی می‌شد گذشته و امروز این تحرکات به

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر روز یکشنبه در نشست تبیینی در پردیس اظهار داشت: دشمنان با برنامه‌های گسترده سیاسی و نظامی درصدد ناامن‌سازی کشور بودند، اما حضور مردم در صحنه معادلات آنان را برهم زد و نشان داد پشتوانه حقیقی جمهوری اسلامی ملت ایران است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تصرف میدانی خیابان‌ها افزود: آنان تصور داشتند می‌توانند فضای عمومی را در اختیار بگیرند و برای این هدف تجهیزات متعددی فراهم کرده بودند، اما حضور گسترده مردم تمام این سناریوها را ناکام گذاشت.

مشاور عالی فرمانده سپاه تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر به نیروهای انتظامی و یگان‌های عملیاتی حمله شد، اما هر شهید و رزمنده متعلق به همه مردم است و دفاع از کشور مسئولیتی مشترک به شمار می‌رود.

ذوالقدر همچنین با اشاره به طراحی‌های متعدد دشمنان علیه ایران گفت: با وجود به‌کارگیری افراد و ابزار مختلف، آنان نتوانستند به اهداف خود دست یابند. به گفته وی، قدرت‌هایی که مدعی ایجاد امنیت در منطقه بودند امروز خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و حتی برای استقرار نیروهایشان نیازمند کمک دیگر کشورها شده‌اند.

وی ادامه داد: تحولات اخیر نشان داد ادعاهای قدرت‌های بزرگ تا چه حد شکننده است؛ دورانی که حرکت ناوهای آمریکایی به معنای سقوط یک کشور تلقی می‌شد گذشته و امروز این تحرکات به نتیجه مطلوب آنان نمی‌رسد.

مشاور عالی فرمانده سپاه با اشاره به موضوع تعهدات بین‌المللی ایران یادآور شد: کشورمان در گذشته به تعهدات خود عمل کرده، اما طرف مقابل حتی در زمینه آزادسازی دارایی‌ها نیز به وعده‌هایش پایبند نمانده است.

کد مطلب 6825964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود بر رزمندگان شجاع اسلام که ابهت پوشالی آمریکای جنایتکار را شکستند .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها