دورانی که آمدن ناوهای آمریکا به معنی سقوط یک کشور بود، گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر روز یکشنبه در نشست تبیینی در پردیس اظهار داشت: دشمنان با برنامه‌های گسترده سیاسی و نظامی درصدد ناامن‌سازی کشور بودند، اما حضور مردم در صحنه معادلات آنان را برهم زد و نشان داد پشتوانه حقیقی جمهوری اسلامی ملت ایران است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تصرف میدانی خیابان‌ها افزود: آنان تصور داشتند می‌توانند فضای عمومی را در اختیار بگیرند و برای این هدف تجهیزات متعددی فراهم کرده بودند، اما حضور گسترده مردم تمام این سناریوها را ناکام گذاشت.

مشاور عالی فرمانده سپاه تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر به نیروهای انتظامی و یگان‌های عملیاتی حمله شد، اما هر شهید و رزمنده متعلق به همه مردم است و دفاع از کشور مسئولیتی مشترک به شمار می‌رود.

ذوالقدر همچنین با اشاره به طراحی‌های متعدد دشمنان علیه ایران گفت: با وجود به‌کارگیری افراد و ابزار مختلف، آنان نتوانستند به اهداف خود دست یابند. به گفته وی، قدرت‌هایی که مدعی ایجاد امنیت در منطقه بودند امروز خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و حتی برای استقرار نیروهایشان نیازمند کمک دیگر کشورها شده‌اند.

وی ادامه داد: تحولات اخیر نشان داد ادعاهای قدرت‌های بزرگ تا چه حد شکننده است؛ دورانی که حرکت ناوهای آمریکایی به معنای سقوط یک کشور تلقی می‌شد گذشته و امروز این تحرکات به نتیجه مطلوب آنان نمی‌رسد.

مشاور عالی فرمانده سپاه با اشاره به موضوع تعهدات بین‌المللی ایران یادآور شد: کشورمان در گذشته به تعهدات خود عمل کرده، اما طرف مقابل حتی در زمینه آزادسازی دارایی‌ها نیز به وعده‌هایش پایبند نمانده است.