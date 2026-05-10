ویزیت رایگان با حضور پزشکان متخصص در حاشیه تجمع شبانه مردم ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تجمع و قیام شبانه مردم شریف ازنا طی شامگاه یکشنبه پارک ملت این شهرستان میزبان طرح ویژه‌ سلامت بود.

در این برنامه، پزشکان متخصص در بخش‌های خواهران و برادران به خدمت‌رسانی پرداختند تا نیازهای درمانی شهروندان در این شب‌های حماسی برطرف شود.

در بخش خواهران، دکتر کائیدی متخصص مغز و اعصاب، دکتر عباسعلی متخصص اطفال و دکتر خلیلی پزشک عمومی حضور داشتند و در بخش برادران نیز دکتر گلفشان خدمات خود را ارائه کرد.

میز خدمت برای پاسخگویی به دغدغه‌های مردم

علاوه بر خدمات پزشکی، میز خدمت بستری برای شنیدن دغدغه‌ها و پاسخگویی به مشکلات مردم ازنا فراهم آورد.

این هم‌افزایی میان خدمات اجتماعی و رویدادهای مردمی، نشان از همبستگی مردم و نهادهای خدمت‌رسان دارد.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا با اجرای این طرح، در مسیر رفع نیازهای درمانی مردم گام برداشت.