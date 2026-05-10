  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

برپایی میز خدمت پلیس راهور لرستان در خیابان انقلاب خرم‌آباد

برپایی میز خدمت پلیس راهور لرستان در خیابان انقلاب خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از برگزاری میز خدمت پلیس راهور در محل برپایی موکب‌های خدمت‌رسان خیابان انقلاب خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از برگزاری میز خدمت پلیس راهور با حضور سرهنگ محمد تدین‌پور، رئیس پلیس راهور استان لرستان و جمعی از کارشناسان، در محل برپایی موکب‌های خدمت‌رسان خیابان انقلاب خرم‌آباد در حاشیه تجمع شبانه مردم خبر داد.

پاسخگویی مستقیم به سؤالات و رفع مشکلات مردم در حوزه راهور

این برنامه با رویکرد خدمت، ارتباط نزدیک با مردم و تسهیل در رسیدگی به مسائل شهروندان برگزار شد تا مراجعان بتوانند در فضایی صمیمی، مسائل و مطالبات خود را به صورت مستقیم مطرح کرده و پاسخ لازم را دریافت کنند.

در این میز خدمت، سرهنگ محمد تدین‌پور، رئیس پلیس راهور استان لرستان، به همراه جمعی از کارشناسان این حوزه حضور داشتند و به سؤالات و مشکلات شهروندان در حوزه راهنمایی و رانندگی پاسخ دادند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد: خدمت به مردم، افتخار پلیس است و برپایی چنین میزهای خدمتی، جلوه‌ای از حضور میدانی، مسئولانه و مردم‌محور پلیس در مسیر رفع دغدغه‌های شهروندان است.

کد مطلب 6826017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها