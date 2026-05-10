به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از برگزاری میز خدمت پلیس راهور با حضور سرهنگ محمد تدینپور، رئیس پلیس راهور استان لرستان و جمعی از کارشناسان، در محل برپایی موکبهای خدمترسان خیابان انقلاب خرمآباد در حاشیه تجمع شبانه مردم خبر داد.
پاسخگویی مستقیم به سؤالات و رفع مشکلات مردم در حوزه راهور
این برنامه با رویکرد خدمت، ارتباط نزدیک با مردم و تسهیل در رسیدگی به مسائل شهروندان برگزار شد تا مراجعان بتوانند در فضایی صمیمی، مسائل و مطالبات خود را به صورت مستقیم مطرح کرده و پاسخ لازم را دریافت کنند.
در این میز خدمت، سرهنگ محمد تدینپور، رئیس پلیس راهور استان لرستان، به همراه جمعی از کارشناسان این حوزه حضور داشتند و به سؤالات و مشکلات شهروندان در حوزه راهنمایی و رانندگی پاسخ دادند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان تأکید کرد: خدمت به مردم، افتخار پلیس است و برپایی چنین میزهای خدمتی، جلوهای از حضور میدانی، مسئولانه و مردممحور پلیس در مسیر رفع دغدغههای شهروندان است.
