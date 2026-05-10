برگزاری اختتامیه پویش عکاسی «همسنگران سلیمانی» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه پویش عکاسی «همسنگران سلیمانی» با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، هنرمندان و علاقهمندان، در غرفه هنرمندان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور میثم محتشمآرا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، سرهنگ طهماسبی مسئول بسیج هنرمندان، الهام برنا مدیرکل کتابخانههای عمومی استان و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی همراه بود، برگزیدگان پویش عکاسی «همسنگران سلیمانی» با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.
اجرای آثار شعر توسط شاعران انجمن شعر آیینی
در حاشیه این مراسم، چند تن از شاعران انجمن شعر آیینی با اجرای آثار خود، فضای فرهنگی و هنری ویژهای به این برنامه بخشیدند و حال و هوای معنوی و هنری به این رویداد افزودند.
میثم محتشمآرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در بخشی از این مراسم ضمن تشریح روند شکلگیری پویش «همسنگران سلیمانی»، از مشارکت هنرمندان و استقبال گسترده شهروندان قدردانی کرد و گفت: استقبال خوب مخاطبان، زمینهساز برنامهریزی برای برگزاری دورههای بعدی این پویش با ساختاری گستردهتر خواهد بود.
پویش عکاسی «همسنگران سلیمانی» با معرفی برگزیدگان و برگزاری این مراسم اختتامیه، به کار خود پایان داد.
این پویش گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه مقاومت بود.
