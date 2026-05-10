فرماندار دیر: مسئولان از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات مردم دریغ نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیّر اظهار داشت: قول و عمل دستگاههای اجرایی باید یکی باشد و مدیران باید با صداقت و پاسخگویی در خدمت مردم باشند.
وی کارگران خط مقدم تولید هستند و چرخ اقتصاد کشور به دست آنها میچرخد، افزود: با وجود اینکه برخی شرکتها وضعیت تولیدی مطلوبی ندارند، اما حقوق و بیمه پرسنل خود را پرداخت کردهاند. بسیاری از شرکتهای تولیدی نیز تلاش کردهاند در حد توان از جامعه کارگری حمایت کنند تا آسیبی به کارگران وارد نشود، هرچند شرایط اقتصادی و برخی مسائل ناشی از وضعیت جنگی، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
سجادی با اشاره به هفته هلال احمر بیان کرد: مردم رشادتها و ایثارگریهای امدادگران را بهویژه در این ایام فراموش نمیکنند. در جنگ رمضان نیز ۹ شهید از هلال احمر تقدیم شده است.
لزوم حفظ اتحاد و همبستگی
فرماندار دیّر افزود: مردم در ۷۰ شب گذشته در خیابانها حضور داشتند و این اتحاد و همبستگی باید حفظ و تقویت شود و اجازه ندهیم اختلاف و انشقاقی ایجاد شود.
وی ادامه داد: امروز میدان، خیابان و تیم دیپلماسی سه پشتوانه اصلی جمهوری اسلامی ایران هستند که در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت میکنند و نباید اجازه دهیم اختلافی میان آنها ایجاد شود.
سجادی تأکید کرد: مقام معظم رهبری همواره بر وحدت و انسجام تأکید دارند و این موضوع باید مورد توجه همه ما باشد.
دیر بیشترین کاهش آمار سرقت در استان بوشهر را دارد
وی با اشاره به وضعیت امنیتی شهرستان گفت: نظم و امنیت بسیار خوبی در شهرستان برقرار است و بیشترین کاهش آمار سرقت در استان بوشهر مربوط به شهرستان دیّر بوده است که جا دارد از سپاه و نیروی انتظامی تقدیر کنم.
فرماندار دیّر به موضوع پسماند اشاره کرد و گفت: شهردار دیّر باید با جدیت موضوع جانمایی محل جدید دفن زباله را پیگیری کند، زیرا همچنان شاهد آتشسوزی در محل دفن زباله هستیم و این موضوع موجب نگرانی و انتقاد مردم شده است.
وی افزود: ارزش افزوده و عوارض آلایندگی منابع درآمدی پایدار نیستند و شهرداریها باید به سمت ایجاد منابع درآمدی پایدار حرکت کنند، کدهای درآمدی شهرداریها فعال شود و کمیسیونهای شهرداری نیز بهصورت جدی فعال باشند.
سجادی تأکید کرد: مطالباتی که شرکتها پرداخت نکردهاند باید پیگیری شود و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ ظرفیتهای قانونی مناسبی برای وصول مطالبات شهرداریها هستند.
فرماندار دیّر همچنین به موضوع سگهای ولگرد اشاره کرد و گفت: در شهرها شهرداران و در روستاها دهیاران متولی جمعآوری سگهای ولگرد هستند و لازم است کمیته مربوطه فعال شود تا خطری متوجه مردم نباشد.
وی درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اظهار کرد: انتخابات نماد مردمسالاری در کشور است و از این مرحله جنگ نیز عبور خواهیم کرد و انتخابات باشکوهی برگزار خواهد شد.
سجادی در خصوص پروژههای هفته دولت گفت: دستگاههای اجرایی از هماکنون پروژههای قابل افتتاح را شناسایی و پیگیری کنند تا در هفته دولت آماده بهرهبرداری باشند.
وی افزود: با سیاستهای دولت در سطح کشور و استان بوشهر، کالاهای اساسی به وفور در بازار وجود دارد، اما برخی گرانیها ناشی از رفتار معدودی از کسبه غیرمنصف است که با گشتهای نظارتی و ورود دستگاه قضایی باید مدیریت شود.
فرماندار دیّر خطاب به مدیران دستگاهها گفت: با سعه صدر و گشادهرویی به مردم خدمت کنید و از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات آنان دریغ نکنید.
وی ادامه داد: میز خدمت در اجتماعات شبانه مردم در سطح شهر برقرار بوده و باید استمرار داشته باشد.
صرفه جویی در مصرف انرژی
سجادی با اشاره به افزایش دما و مصرف برق بیان کرد: لازم است با همراهی مردم الگوی مصرف رعایت شود. دستگاههای اجرایی نیز مکلف هستند مصرف برق خود را کاهش دهند و توجیهی ندارد که در زمان تعطیلی ادارات، سیستمهای سرمایشی و روشنایی روشن بماند.
وی گفت: همه رؤسای ادارات از امروز به پویش «سفیران بهینهسازی مصرف انرژی» پیوستهاند و باید مردم نیز برای کاهش مصرف انرژی به این پویش دعوت شوند.
فرماندار دیّر در پایان تأکید کرد: گشتها و بازرسیها باید مؤثر باشد تا گرانیهایی که منشأ شهرستانی دارند مدیریت شود و مواردی که خارج از شهرستان است نیز از طریق مراجع مربوطه پیگیری شود.
نظر شما