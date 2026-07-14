تلاش مدیریت شهری کرمان برای هوشمند سازی تفکیک زباله

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ربانی، عصر سه شنبه، در نشستی درخصوص ارتقای طرح تفکیک از مبدأ زباله با افزایش مشارکت مردمی، با اشاره به تغییر قراردادهای تنظیف از حجمی به فهرست‌بهایی، گفت: با این تغییر رویکرد، تعدادی نیرو اضافه شده، سرویس‌های بهداشتی افزایش یافته و به حد قابل قبولی رسیده و در این شرایط، اجرای جدی‌تر طرح تفکیک از مبدأ زباله را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: خوشبختانه مردم کرمان دغدغۀ زیست‌محیطی دارند و تا به حال همکاری خوبی در زمینۀ تفکیک از مبدأ زباله داشته‌اند، ولی ما برنامه‌هایی برای آگاه‌سازی و اقناع عمومی در راستای گسترش این طرح داریم.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهردار کرمان، اظهار داشت: زحمات واحد روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری بر کسی پوشیده نیست و در زمینۀ فرهنگ‌سازی تفکیک از مبدأ زباله و اطلاع‌رسانی اقداماتی که توسط شهرداری در این حوزه انجام می‌شود نیز به همکاری آنها نیاز داریم.

ربانی، با اشاره به تأکید شهردارکرمان بر ضرورت گسترش تفکیک از مبدأ زباله در این شهر، یادآور شد: پیش از این، کلبه‌های بازیافت ناموزونی در سطح شهر وجود داشت که اصلاح خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان، نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح تفکیک از مبدأ و راه‌اندازی سامانه «شمیز»، گفت: این قبیل اقدامات خوب و موثر در گذشته آغاز شده، اما مداومت نداشته، بنابراین مردم از آنها فاصله گرفته‌اند؛ در حالیکه باید اجرای چنین طرح‌هایی و مزیت‌های آنها را مرتب به مردم یادآوری کنیم.

محمدحسین مومنی، بر ضرورت جداسازی سامانه «شمیز» از سایت «کرمان من» با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به این سامانه تأکید کرد و افزود: ساخت انیمیشن با موضوع انعکاس فرایند جمع‌آوری زباله و دشواری این کار یکی از اقداماتی است که برای افزایش مشارکت شهروندان، می‌توانیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: پرداخت مبلغ در ازای دریافت زباله خشک شهروندان و اجرای طرح‌های تشویقی مثل «شهروند نمونه» را هم در برنامه داریم.

فرهنگ‌سازی درخصوص گذاشتن زباله‌ها

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهردار کرمان، هم با اشاره به اینکه از ظرفیت بیلبوردهای سطح شهر جهت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی موضوع تفکیک از مبدأ زباله استفاده خواهد شد، بیان کرد: فرهنگ‌سازی درخصوص گذاشتن زباله‌ها بیرون از منزل در ساعت ۹ شب، با انجام تبلیغات محیطی، بسیار خوب جا افتاد و موفقیت در این طرح نشان می‌دهد که با تبلیغات درست و گسترده می‌توانیم موضوعات مختلف فرهنگی را در جامعه رواج دهیم.

محمدرضا احمدی، افزود: در برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی که برای اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود، موضوع فرهنگ‌سازی تفکیک از مبدأ زباله را می‌گنجانیم.

نهادینه کردن فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان نیز، با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه‌ای درخصوص فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ، ازجمله ازطریق تعامل صداوسیما با مدیران شهری، فعالان مجازی و شهروندخبرنگارها، گفت: علاوه بر آن، با تولید محتوا، ساخت انیمیشن و موشن‌گرافی می‌توانیم این مسئله را در جامعه گسترش داده و تبیین کنیم.

مصطفی مرادی، افزود: برای فرهنگ‌سازی در این خصوص و نهادینه کردن فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ در بدنه اجتماع مانند ادارات، سازمان‌ها، مدارس و خانواده‌ها، می‌توان از امکانات محیطی مانند بیلبوردهای سطح شهر استفاده کرد.

وی ادامه داد: همچنین با رویکردهای خلاقانه، از طریق قراردان QRCOD بر روی بیلبوردهای سطح شهر، یا با تولید انیمیشن‌ها با محتوای مربوط و سایر محتواهای مرتبط، می‌توان فرهنگ‌سازی کرد و حتی دسترسی مردم به سامانۀ «شمیز» را هم تسهیل کرد؛ سامانه‌ای که در همین راستا به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند.

مرادی، در پایان، با اشاره به نگاه خوب و مطالبه‌گرانه رسانه‌های کرمان در مورد مسائل شهری، گفت: استفاده از این ظرفیت رسانه‌ای می‌تواند یاریگر موثری برای شهرداری کرمان باشد؛ که با همین رویکرد برآنیم در «فرهنگسرای رسانه» فضاهای گفت‌وگو و تعاملی را با اصحاب رسانه‌ها پیش ببریم.