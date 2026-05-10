به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد، شامگاه یکشنبه در کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان، بر ضرورت بلوک‌بندی و پراکنش مناسب خبازی‌ها تأکید کرد.

ساماندهی خبازی‌های خرم‌آباد یک اولویت است

امیدی شاه‌آباد اظهار داشت: ساماندهی و پایش منطقه‌ای خبازی‌های استان بویژه شهرستان خرم‌آباد بسیار ضروری است.

وی ادامه دداد: پراکنش نامناسب نانوایی‌ها و عدم توزیع عادلانه آنها در سطح شهر، می‌تواند منجر به نارضایتی شهروندان و افزایش هزینه‌های دسترسی به نان شود.

دولت یارانه هنگفتی در حوزه آرد و گندم پرداخت می‌کند

معاون امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه دولت در حوزه آرد و گندم، یارانه هنگفتی پرداخت می‌کند، خواستار نظارت، کنترل و مدیریت هوشمند حوزه آرد و نان شد.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای یارانه‌های پرداختی، هرگونه بی‌نظمی و تخلف در این حوزه، ضربه سنگینی به بیت‌المال وارد می‌کند.

تهیه بلوک‌بندی خبازی‌های خرم‌آباد در دستور کار قرار گیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: فرمانداری خرم‌آباد با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان نسبت به تهیه و ارائه بلوک‌بندی و پراکنش خبازی‌های شهر خرم‌آباد جهت برنامه‌ریزی و ساماندهی آنها در برنامه‌ریزی‌های کارگروه استان در آینده اقدام کنند.