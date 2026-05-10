به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری گزارش دادند که در پی عملیات پرتاب و استفاده از پهپادها از سوی حزب‌الله، فضای نگرانی و سردرگمی در میان محافل داخلی رژیم صهیونیستی، افزایش یافته است.

شبکه صهیونیستی «i۲۴» نیز در گزارشی با اشاره به شدت اثرگذاری این حملات، آن را به‌مثابه «کابوس اسرائیل» توصیف کرد.

۲۴ عملیات حزب‌الله در یک شبانه‌روز

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در واکنش به نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط ارتش رژیم صهیونیستی و تداوم حملات به جنوب لبنان، رزمندگان حزب‌الله طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ عملیات را علیه مواضع و مراکز نظامی رژیم صهیونیستی به اجرا درآورده‌اند.