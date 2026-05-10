مدنی: مردم با حضور در خیابان جهاد فی‌ سبیل الله را معنا کرده‌ اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مدنی شامگاه یکشنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در جمع خبرنگاران با تلاوت آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده، اظهار کرد: در روایات و تفاسیر، ویژگی‌هایی برای امت مورد اشاره در این آیه ذکر شده است که یکی از آن ویژگی‌ها، جهاد در راه خداست؛ جهاد در همه عرصه‌ها.

وی افزود: یکی از مصادیق بارز جهاد، حضور در میدان است. شما مشاهده می‌کنید که این مردم عزیز با وجود تهدیدها و احتمال بروز مشکلات، و حتی با اینکه شاید برخی از آن‌ها زندگی کاملاً رضایت‌بخشی نداشته باشند، بیش از ۷۰ شب است که در خیابان‌ها حضور یافته‌اند و از حریم دین، قرآن و نظام اسلامی دفاع می‌کنند. این همان جهاد فی‌سبیل الله است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به عرصه رسانه به عنوان یکی دیگر از میدان‌های جهاد، تصریح کرد: عزیزانی که در رسانه‌ها زحمت می‌کشید، حقیقتاً در راه خدا جهاد می‌کنید. شهید عزیزمان، شهید نایینی، خود در میدان رسانه جهادگری به معنای واقعی بود که جان عزیز خود را نیز در این راه تقدیم کرد.

حجت‌الاسلام مدنی با تأکید بر اینکه حضور مردم برای رضای خدا و حفظ نظام اسلامی است، گفت: این حضور عظیم، برای مسئولان امر یک مسئولیت سنگین ایجاد می‌کند و آن عبارت است از اینکه در راه خدمت‌گزاری به این ملت، حقیقتاً کم نگذارند. حفظ نظام اسلامی به تعبیر امام راحل، اوجب واجبات است؛ حتی از نماز واجب‌تر است که این نظام حفظ شود.

وی خطاب به مسئولان خاطرنشان کرد: شما نیز باید جهاد اقتصادی کنید. امروز مردم در سختی هستند و مسائل اقتصادی ملت باید هرچه سریعتر اصلاح شود. رسانه‌های جهادی انشاءالله باید این پیام ملت را به گوش همه مسئولان برسانند.

پژوهشگر علوم دینی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله کاری کنیم که در محضر آن بزرگوار (امام زمان (عج) سربلند باشیم؛ باری از دوش مردم برداریم و خدمتی ارائه دهیم.