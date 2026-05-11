۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۳

کشف ۳۴۶ کیلوگرم موادمخدر در سیستان و بلوچستان

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۳۴۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و مقادیر سلاح سبک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری بیان کرد: مأموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، مقدار ۳۴۶ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان های زاهدان، زابل، نیمروز و هیرمند کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در این راستا مأمورین پلیس مبارزه با موادمخدر با اشراف اطلاعاتی طی چندین عملیات، موفق به کشف مقدار ۳۲۵کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، ۲۱کیلوگرم هروئین و توقیف ۴دستگاه خودرو شدند.

این مقام انتظامی با بیان کشف ۲قبضه اسلحه جنگی سبک، ۴تیغه خشاب و ۹۶ فشنگ جنگی از سوداگران مرگ در این عملیاتها خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.

