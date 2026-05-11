به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: متهم حدود ۳۰ ساله توسط عوامل سرکلانتری دهم تهران شناسایی و دستگیر شد و پس از انتقال به پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحت تحقیقات تخصصی قرار گرفت. طی این روند، متهم به ارتکاب سرقتهای متعدد اعتراف کرد و جزئیات فعالیتهای خود را در مواجهه حضوری با شاکیان تشریح کرد.
در بازرسی از منزل متهم، مقادیری از طلاجات مسروقه کشف شد که نشاندهنده فعالیت گسترده وی در زمینه سرقتهای طلاجات است.
پلیس اعلام کرده است که متهم دارای یک همدست نیز بوده و دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پایگاه دهم قرار دارد. همچنین تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی و زوایای پنهان پرونده همچنان ادامه دارد.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که این دستگیری نمونهای از تلاش مستمر نیروهای انتظامی در مقابله با جرایم خرد و سرقتهای طلاجات در سطح پایتخت است و پلیس با تمام توان برای تأمین امنیت شهروندان فعالیت میکند .
