۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

توقف تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در ایسین بندرعباس

بندرعباس-فرمانده یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از توقف و مقابله با تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی منطقه ایسین بندرعباس در راستای اجرای طرح سراسری حکاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل رئوفی، اظهار کرد: عملیات اجرایی توقف تغییر کاربری غیر مجاز در سطح چهار هکتار از اراضی کشاورزی روستای پاتل واقع در منطقه ایسین اجرا شد.

وی افزود: این عملیات که شامل ۳۰ قطعه مختلف نظیر دیوارکشی، پی‌کنی، پی‌ریزی و سنگ‌چینی بود، با هدف بازگرداندن کاربری اراضی از حالت ساختمانی به کشاورزی، انجام شد.

محسن باستین، رئیس امور اراضی شهرستان بندرعباس نیز بیان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، مقابله با گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است که این اقدامات با نگاهی استراتژیک به تأمین امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی و همچنین ایجاد بستری برای اشتغال پایدار در جوامع روستایی و بخش کشاورزی صورت گرفت.

باستین، با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع کشاورزی، اعلام کرد: با هرگونه فعالیت غیرقانونی در جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد جدی خواهد شد.

شایان ذکر است این عملیات در راستای طرح ملی حکاک و همزمان با سراسر کشور با حضور فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی و مسئولان امور اراضی جهاد کشاورزی استان در منطقه ایسین اجرا شد.

