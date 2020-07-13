دو بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی استان، یوسف باقری اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با عنایت به صدور احکام قطعی از سوی مقامات قضائی و به استناد ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اجرای احکام قطعی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز، در روستای دستگرد امام زاده شهرستان شهرکرد صورت گرفت.

وی افزود: با اجرای این احکام ۷۵ مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه که توسط مالکان به قطعه تفکیک و اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز شده بود به حالت اولیه اعاده شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان با اشاره به سایر اقدامات پیشگیرانه این یگان در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در استان اضافه کرد: یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی با هدف حفاظت از اراضی زراعی و باغی با استقرار یگان حفاظت در سازمان جهاد کشاورزی استان، تخلفات و تغییر کاربری امور اراضی زراعی و باغی از طریق یگان پیگیری می‌شود.