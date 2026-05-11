به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ پایتخت در راستای پیگیری ویژه وضعیت شهروندانی که در پی حوادث اخیر جنگ رمضان با چالش از دست دادن منازل خود مواجه شدهاند، با حضور در محل اسکان این عزیزان در هتلهای پارسیان اوین ، هما و انقلاب، به صورت چهرهبهچهره با خانوادهها دیدار و گفتگو کرد.
وی در این بازدیدها بر ضرورت حفظ کرامت انسانی شهروندان آسیبدیده و تسریع بیوقفه در تأمین نیازهای اساسی و معیشتی آنان تأکید کرد.
شهردار منطقه ۹ در حاشیه این دیدارهای صمیمانه اظهار کرد: مدیریت شهری خود را مکلف میداند که در سختترین شرایط، شانه به شانه مردم حرکت کند. حضور مستقیم در محل اسکان این عزیزان و شنیدن بیواسطه دغدغههایشان، به ما کمک میکند تا بستههای حمایتی، خدمات رفاهی و مشاورههای تخصصی را با دقت و سرعت بیشتری ارائه دهیم.
دودانگه همچنین در محل اسکان، دستورات لازم را برای پیگیری سریع پروندههای حمایتی و ارتقای کیفیت شرایط اسکان موقت صادر کرد و اطمینان داد که مدیریت منطقه تا بازگشت کامل آرامش و ثبات به زندگی این خانوادهها، تمام ظرفیتهای حمایتی خود را برای پشتیبانی از آنان به کار خواهد بست.
گفتنی است؛ در این دیدارهای مردمی چهره به چهره با آسیب دیدگان جنگ رمضان، معاونین و مدیران حوزههای مرتبط نیز شهردار منطقه ۹ را همراهی کرده و تمامی درخواستهای شهروندان را جهت اقدام فوری ثبت و دستهبندی نمودند.
