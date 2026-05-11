رحمان نیا: بارش باران رگباری مناطق مختلف استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به وزش شدید باد در این استان، گفت: آسمان صاف تا نیمهابری است و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی با بیان اینکه از فردا (سهشنبه) بارش باران مناطق مختلف استان را فرا میگیرد، اظهار کرد: بارش باران رگباری همراه با رعد و برق همراه خواهد بود. از شهروندان خواسته میشود در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
مدیرکل هواشناسی زنجان گفت: با توجه به ماهیت بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد؛ از شهروندان میخواهیم کنار رودخانهها تردد نکنند.
رحماننیا از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده نیز خبر داد و تأکید کرد: با توجه به این وضعیت، همچنان توصیه میشود شهروندان از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
وی در خصوص وضعیت دمای هوا در روزهای آینده گفت: دمای هوای استان تغییر محسوسی ندارد. دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته کمی خنکتر شده است.
