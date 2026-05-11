هشدار بیمه سلامت دماوند و پردیس درباره کلاهبرداری تلفنی و پیامکی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز بخشی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مردم مراقب کلاهبرداری با عنوان «بیمه سلامت» باشند.

رئیس بیمه سلامت شهرستان‌های دماوند و پردیس تأکید کرد که بیمه سلامت هیچ تماس تلفنی یا پیامکی با مردم مبنی بر درخواست وجه در قبال انجام هر نوع خدمت بیمه‌ای، از جمله صدور یا تمدید کارت بیمه سلامت، ندارد.

بخشی افزود: تقاضای وجه برای خدماتی مانند صدور یا تمدید بیمه سلامت، نمونه‌ای از این نوع کلاهبرداری است. تمام خدمات بیمه‌ای فقط از طریق اداره بیمه سلامت شهرستان، دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با اداره کل بیمه سلامت استان، و سامانه شهروندی بیمه سلامت به نشانی csp.ihio.gov.ir انجام می‌شود.

به گفته او، هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی از طریق سایت اداره کل بیمه سلامت استان به آدرس th.ihio.gov.ir، رسانه ملی، رسانه‌های معتبر و همچنین پیامک با سرشماره 1666 صورت می‌گیرد.

رئیس بیمه سلامت دماوند و پردیس در پایان شماره تلفن‌های 76341600 و 76223660 و همچنین شماره شبانه‌روزی 1666 را برای راهنمایی شهروندان اعلام کرد.