۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

نوید محمدزاده با «پرنده سیاه» به تئاتر می‌آید؛ آغاز پیش‌فروش بلیت

نوید محمدزاده قصد دارد در مقام کارگردان و بازیگر، نمایش «پرنده سیاه» را از ۳۰ اردیبهشت در پردیس تئاتر و موسیقی دکُر روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پرنده سیاه» نوشته دیوید هروئر که توسط پوریا سیدی و مریم حسینی ترجمه شده است، از ۳۰ اردیبهشت با کارگردانی نوید محمدزاده و با نقش‌آفرینی مریم حسینی و محمدزاده در کرباکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر روی صحنه می‌رود.

نوید محمدزاده در اجرای این اثر علاوه بر کارگردانی و نقش‌آفرینی، طراحی نور و صحنه را نیز بر عهده دارد.

محمد قدس در کنار محمدزاده به عنوان تهیه‌کننده «پرنده سیاه» و فرشته حسینی به عنوان طراح لباس اجرا حضور دارند.

پیش‌فروش بلیت «پرنده سیاه» نیز از امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در سایت تیوال آغاز شده است.

یوسف باپیری مشاور پروژه، مریم برادران طراح گرافیک، داوود ونداده مجری طرح، کسری فریادی دستیار کارگردان، مهرداد متجلی عکاس، دیگر عوامل نمایش «پرنده سیاه» به عنوان جدیدترین کار از گروه تئاتر «شهربازی» هستند.

